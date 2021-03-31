СБУ ліквідувала черговий схрон бойовиків, які планували диверсії на Донеччині

Арсенал зброї та засобів ураження співробітники спецслужби виявили у Слов’янську. У ньому були також карти та схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури регіону.

За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на цій території.

Схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який наразі перебуває у розшуку.

Серед вилученої зброї: 1 кг тротилу, 2 електродетонатори, чотири міни, реактивна протитанкова граната РПГ-26, 6 гранатометних пострілів, 3 гранати РГД-5, 10 запалів, кумулятивний заряд і майже 1000 набоїв різного калібру.

Служба безпеки України