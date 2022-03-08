СБУ масово затримує зрадників, які повернулися в Україну у складі російських військ

Ось цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України.

У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога.

Зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ.

У березні 2014 отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій.

Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині.

Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014.

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Служба безпеки України