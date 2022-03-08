СБУ масово затримує зрадників, які повернулися в Україну у складі російських військ
Ось цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України.
У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога.
Зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ.
У березні 2014 отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій.
Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині.
Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014.