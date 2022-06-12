СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у здачі позицій ЗСУ через Starlink

Служба безпеки України спільно з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких передавалась інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу Starlink. Саме такі встановлені у всіх гумштабах.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Правоохоронці перевірили “активність” понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.

“Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу — отримували її, і не виходячи зі штабу — зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують”, – зазначив Гайдай.

СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

Він наголосив, що зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.

“Щури бояться, Україна працює! Знайдуть кожного зрадника!”, – попередив голова Луганської ОВА.

Букви