СБУ попереджає про вкиди окупантів про нібито зрадників і диверсантів
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Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож все частіше діють підступними методами.
Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі «вкиди» спрямовані проти співробітників силових структур та військових.
Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.
Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.
Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів.