СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника Генштабу РФ

Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України.

У ході слідчих дій СБУ зібрала докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу зс рф – першого заступника начальника генерального штабу зс рф генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії.

Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами.

Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти нашої держави та воєнні злочини російських загарбників.

Пропагандистські тези кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання держдуми рф 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники та слідчі СБУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України