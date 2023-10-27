Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою ППО IRIS-T та боєприпасами
Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T, боєприпаси та чотири бронетранспортери.
Про це свідчать оновлені дані, які представлені на сайті німецького уряду повідомляє “Європейська правда”.
У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні:
- чотири бронетранспортери;
- систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;
- ракети для комплексів IRIS-T SLS;
- радар для TRML-4D;
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
- вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;
- чотири радари GO12;
- п’ять надводних безпілотників;
- шість автомобілів прикордонної служби;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;
- 155-мм боєприпаси.