Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою ППО IRIS-T та боєприпасами

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T, боєприпаси та чотири бронетранспортери.

Про це свідчать оновлені дані, які представлені на сайті німецького уряду повідомляє “Європейська правда”.

У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні:

чотири бронетранспортери;

систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;

ракети для комплексів IRIS-T SLS;

радар для TRML-4D;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;

чотири радари GO12;

п’ять надводних безпілотників;

шість автомобілів прикордонної служби;

10 тисяч захисних окулярів;

чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;

155-мм боєприпаси.

УП