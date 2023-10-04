СБУ повідомила про підозру рашисту, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі

Служба безпеки встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів у період тимчасової окупації Київщини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков).

Після втечі загарбників з Київщини, вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки». Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у «прайм тайм» на телеканалі «россия 1».

Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блок-пост.

Загарбники звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва.

Вигаданою «підставою» для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів.

Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва – розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта.

Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Кожного з воєнних злочинців буде знайдено і покарано, незалежно від часу та місць їхнього перебування.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури