СБУ викрила сина екснардепа на підтримці окупантів і затримала колаборантів, які вбили чоловіка у Гостомелі

Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти нашої держави.

Детальніше про нові спецоперації Служби безпеки – у новій підбірці:

У Києві та області:

контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який активно підтримував окупантів. Син колишнього народного депутата України, проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, поширював через власний акаунт в Instagram контент, виправдовуючи агресію рф проти нашої держави. Він також публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.

Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.

Наразі обвинувальний акт щодо цього пропагандиста за статтею 436 (пропаганда війни) направлено до суду.

Ще одному киянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення рф на територію України і закликав підтримувати агресорів.

Крім цього, затримано двох мешканців Гостомеля, які співпрацювали з ворогом і займалися мародерством у пошкоджених магазинах і будинках.

Під час тимчасової окупації вони збирали інформацію щодо позицій ЗСУ, забезпечували окупантів харчами і пальним, «здавали» адреси проживання учасників АТО.

Встановлено, що колаборанти використовували ворожі радіостанції для зв’язку з окупаційним угрупованням рашистів.

В ході слідчо-оперативних дій отримано дані, що зловмисники вчинили умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину.

Водночас на Київщині заочно повідомлено про підозру у військових злочинах росгвардійцю, який незаконно утримував у підвалі без їжі та питної води понад 50 мирних жителів Гостомеля. Він знущався над людьми і погрожував розстрілами.

Також він захоплював приватні оселі та «вибивав» з людей інформацію щодо присутності в місті українських військових і правоохоронців.

У Донецькій області:

співробітники СБУ викрили двох агентів російських спецслужб на зборі інформації про дислокацію підрозділів ЗСУ.

У Черкасах:

затримано ворожого агітатора, який закликав громадян підтримати окупантів. Зловмисник має громадянство рф і тривалий час працював в одній з військових частин країни-агресора.

У Луганській області:

за матеріалами СБУ, до ув’язнення засуджено двох бойовиків так званої «ЛНР», які були захоплені в полон поблизу Кремінної. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 та 10 років відповідно.

За даними слідства, обидва зловмисники є місцевими жителями. Один із них приєднався до загарбників незадовго до повномасштабної агресії рф і займався обслуговуванням ворожої техніки.

Інший був механіком-водієм БМП окупантів. З 2017 року брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти нашої держави.

Служба безпеки України