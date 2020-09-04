СБУ встановила особу російського попа, який допитував українських полонених у «ДНР»

Російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька.

У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої «ДНР» як військовий капелан і полковий священник. Потім його було «підвищено» до помічника командира.

Співробітники спецслужби встановили, що «служитель церкви» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Служба безпеки України