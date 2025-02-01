СБУ встановила особу рашиста, який виготовив для збройних сил рф понад 13 тисяч «російських Шахедів»

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил рф понад 13 тисяч ударних безпілотників типу «Герань», котрі є російською версією іранських «Шахедів».

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Тимура Шагівалєєва.

За матеріалами слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році.

російська федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати всіх винних у злочинах проти України.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України