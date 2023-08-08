СБУ викрила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.
У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.
Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам рф отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.
Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України.
«З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська», – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.
В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення «вірусів» у системі ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.
Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.
СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.Tweet