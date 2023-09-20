СБУ виявила ще два схрони зі зброєю рашистів у Херсоні та на Дніпропетровщині (фото)

Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.

Серед вилучених засобів ураження – постріли до реактивних систем залпового вогню «Град» і гранатомети виробництва рф, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

Так, у Херсоні:

співробітники СБУ виявили тайник зі зброєю, який знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства.

За наявними даними, схрон був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста.

Під час огляду схованки виявлено:

▪️ понад 30 мінометних та якірних річкових мін;

▪️ 30 гранатометних пострілів.

На Дніпропетровщині:

СБУ знайшла схрон з бойовими засобами ураження в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено:

▪️ 15 протипіхотних мін;

▪️ майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;

▪️ російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1»;

▪️ понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.

Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів.

СБУ