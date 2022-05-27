СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала російські транспортні літаки

Служба безпеки України завадила росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан». Спецслужба встановила, що рф зареєструвала фірму-«прокладку» в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до москви.

Це дозволило б окупантам цілком «легально» обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора.

Відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній країні.

Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України.

Літати їм залишилося недовго, і приземлятися буде важко.

Служба безпеки України