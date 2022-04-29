СБУ затримала російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які працюють проти України.

Зокрема, за матеріалами СБУ оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські окупаційні війська призначили на керівні посади в тимчасово окупованому Херсоні. Мова йде про так званих «голів» Херсонської обласної і міської адміністрацій.

У Дніпропетровській області:

СБУ затримала помічницю ватажків так званої «днр», яка відповідала за їхню медійну розкрутку.

Вона приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою «постановочних» сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі, щодо прибуття з рф так званих «гуманітарних конвоїв».

Втім після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась.

На Миколаївщині:

співробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі. Рашисти ховалися в покинутих будівлях поблизу райцентру.

Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС.

У складі мінометних розрахунків окупанти обстрілювали область, у тому числі місця проживання мирних мешканців.

Крім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Схованку облаштували учасники російської ДРГ, які планували вчинення диверсій у місті.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс «Корнет» та гранатомети російського виробництва.

У Луганській області:

на державній зраді та сприянні агресору викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську.

Зловмисниця погодилась на співпрацю з ворогом за обіцянку підвищення у так званій структурі «судової влади лнр».

Вона агітувала серед своїх підлеглих щодо визнання окупаційної адміністрації та закликала здійснювати «правосуддя» від імені псевдодержавного утворення.

СБУ задокументувала також факти передачі ворогу закритої інформації щодо роботи української судової системи та правоохоронних органів.

Наразі зрадниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для її затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

На Київщині:

встановлено особи ще низки окупантів, які чинили звірства на тимчасово окупованих територіях регіону.

Серед інших мова йде про службовців 15-ої бригади центрального військового округу рф. Під час перебування у селищі Богданівка Броварського району вони викрадали, знущались і катували українців.

Тепер СБУ має конкретні імена, прізвища, звання і посади відповідальних за звірства окупантів. Усе це дозволить притягнути винних до відповідальності.

Крім цього, на Київщині СБУ викрила ще одного колаборанта — мешканця селища Демидів Вишгородського району.

Під час тимчасової окупації він допомагав «розквартировувати» загарбників, облаштовувати на житловому масиві їхні снайперські точки та артилерійський розрахунок.

Також колаборант орієнтував ворога щодо українських складів і прихованих арсеналів зі зброєю та боєприпасами.

Співробітники української спецслужби встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. У нього вилучено:

автомат Калашникова

снайперську гвинтівку

гранату Ф-1

пістолет Макарова та набої до стрілецької зброї.

СБУ системно працює для захисту державної безпеки.

Служба безпеки України