СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині
Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.
Зокрема йдеться про детальну інформацію щодо:
- переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;
- місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;
- дислокації окремих військових формувань ЗСУ.
У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.
Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.ричетних до розгалуженої агентурної мережі.