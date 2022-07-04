СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині

Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Зокрема йдеться про детальну інформацію щодо:

переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;

місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;

дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.ричетних до розгалуженої агентурної мережі.

Служба безпеки України