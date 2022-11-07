Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 07.11.22

Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Another 530 russian occupiers were eliminated in Ukraine – the enemy suffered the greatest losses in the Lyman, Bakhmut, and Avdiivka directions.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 76460 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1782 (+1) од,

РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 202 (+0) од,

літаків / aircraft – 277 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1472 (+7),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 157 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine