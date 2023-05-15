СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів окупантів, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в рф.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.