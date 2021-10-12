Дикие люди: в России целительница Лада «лечила» COVID-19 выстрелами в голову крапивными пулями (видео)
Полицейские начали проверку информации об уфимской целительнице, якобы занимающейся «лечением» COVID-19 пистолетом с крапивными пулями. Видео с сеанса ясновидящей опубликовал Telegram-канал Mash.
На этих кадрах целительница Лада стреляла из пистолета в голову неизвестному пациенту, чье лицо было скрыто полотенцем. Затем женщина стреляла в тело мужчины.
После чего Лада показала и другую неоднозначную «процедуру» с применением огня и обжиганием тела.
Целительница Лада уверяет, что обладает даром с рождения, но магией плотно занимается только последние 10 лет. Она рассказывает, что
прокатила излечила уже больше тысячи людей — даже скептики, и те уверовали в её способности после выздоровления.
Следователи установят, насколько безопасна и правомерна подобная «терапия» в домашних условиях.
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