Дикие люди: в России целительница Лада «лечила» COVID-19 выстрелами в голову крапивными пулями (видео)

Полицейские начали проверку информации об уфимской целительнице, якобы занимающейся «лечением» COVID-19 пистолетом с крапивными пулями. Видео с сеанса ясновидящей опубликовал Telegram-канал Mash.

На этих кадрах целительница Лада стреляла из пистолета в голову неизвестному пациенту, чье лицо было скрыто полотенцем. Затем женщина стреляла в тело мужчины.

После чего Лада показала и другую неоднозначную «процедуру» с применением огня и обжиганием тела.

Целительница Лада уверяет, что обладает даром с рождения, но магией плотно занимается только последние 10 лет. Она рассказывает, что прокатила излечила уже больше тысячи людей — даже скептики, и те уверовали в её способности после выздоровления.

Следователи установят, насколько безопасна и правомерна подобная «терапия» в домашних условиях.