СБУ затримала на Херсонщині бойовика з Донеччини, який стріляв у мирне населення

Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на тимчасово окупованій частині півдня України.

У результаті спільних дій встановлено місцезнаходження і затримано бойовика терористичної організації «днр», який воював проти України у складі армії рф.

Він знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення зрадника «відрядили» до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «народної міліції «днр».

Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Служба безпеки України