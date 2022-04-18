Серед військових РФ зростає кількість офіційних «відмовників»

Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: «Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України». Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому «стратегічному резерві» в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: «Здійснив ухилення від виконання обов’язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України».