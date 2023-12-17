Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Держава-агресор росія, під чиїм тимчасовим окупаційним контролем перебуває об’єкт критичної інфраструктури, посилює тиск на громадян України, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з «росатомом».

Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

Серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з «росатомом» та паспортів держави-агресора, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти.

Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію — замість двох місяців москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки на росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України