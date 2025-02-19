Серії «Ы» та «Ъ» ― як рашисти модернізують «шахеди» та інші ударні БПЛА

Важливе оновлення ― на порталі War&Sanctions опубліковано черговий масив даних про іноземні компоненти у російській зброї, зокрема в ударних безпілотниках, які ворог використовує у війні проти України.

З початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 (“ґєрань-2”, “ґарпія”):

● новий вид бойової частини вагою 90 кг;

● польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесено з носової частини в хвостову;

● в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній 8-канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер з маркуванням китайською та англійською мовами “Agricultural equipment parts”, а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році.

Спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати “шахедів” серії “Ы” виробництва Ірану та рф, тому виявлений стікер, ймовірно, використаний для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

Дедалі частіше держава-агресор використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн. Наприклад, у згаданій вище 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 росіяни замінили програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США, яка є критичною складовою CRP-антени, на інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology, КНР.

БПЛА, вироблені на потужностях особливої економічної зони “єлабуґа”, на додачу до “Ы” отримали нову серію ― “Ъ” .

БПЛА, вироблені на електромеханічному заводі “купол” (м. іжевск), отримали нову серію “КЦ” на додачу до попередніх “К” та “КБ”.

Є інформація, що крім 8-канальних антен “комєта М8” у виробництві ворожих ударних безпілотників використовуються також нові російські 12-канальні CRP-антени “комєта”.

Для зйомки та передачі відеозображення ураження цілі росіяни використовують одноразові Telegram-боти та міні електронну-обчислювальну машину Raspberry Pi, веб-камеру, 3G/LTE-модеми.

Виготовлені на заводі у м. єлабуґа БПЛА “ґєрбєра”, які раніше виконували імітаційну функцію, ворог почав споряджати бойовими частинами ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства “базальт” та інженерними боєприпасами КЗ-6. Для приведення бойової частини в дію використовується підривник, підключений до польотного контролера через твердотільне реле RUICHI SSR-10DD.

Також росія налагоджує виробництво аналогу реактивного Shahed-238 – ґєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Інформація про іноземні технології, які сприяють ворогу виготовляти засоби для ведення злочинної війни проти України, щотижня оновлюється на порталі War&Sanctions ― база даних уже містить опис 4400 ідентифікованих в застосованому росією озброєнні компонентів, а також понад 140 БПЛА та 88 залучених до їхнього виробництва підприємств.

ГУР МО України нагадує, що у світі існує низка інструментів для створення на росії компонентного голоду для її військово-промислового комплекс — санкції, експортний контроль, комплаєнс, KYC, CHPL.

Відсікти агресора від необхідних їй елементів здатні компетентні органи різних країн — від OFAC до TAXUD, а також компанії-виробники компонентів, журналісти на різних континентах.

Роззброїмо росію разом!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України