Що буде, якщо не відкрити двері працівникам військкоматів

Більшає міст, де розпочався поквартирний обхід військовозобов’язаних.

Слідом за Запоріжжям, де по-новому видають повістки , до таких заходів посиленої мобілізації вдалися у Полтаві. З візитами до полтавчан приходять також посилені групи мобілізації – працівники ТЦК разом із представниками міської ради.

Подробиці таких візитів у коментарі для ТСН.ua розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова, яка нещодавно підписала розпорядження щодо графіків роботи відповідних робочих груп.

“Всі ці рішення виникають у зв’язку з відповідними листами, які надходять з військової адміністрації або ТЦК, – пояснює Катерина Ямщикова. – До нас було відповідне звернення, яке стосується необхідності посилення мобілізаційних заходів. Як і в більшості територіальних громад, у нас відбуваються постійні планові наради, які стосуються і таких показників. Планова робота триває постійно”.

За словами очільниці Полтави, вона відкрито комунікує з громадою на тему мобілізації, бо вважає, що таким чином у цьому процесі з’явиться позитив:

“Хтось каже про цей процесс, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно вмикати тему політики. Коли у країні війна – це (мобілізація) той процес, який має безперервно відбуватися”.

До цього Катерина Ямщикова додає, що поквартирний обхід військовозобов’язаних не є ініціативою суто міської ради, а є процесом, який відбувається з іншими органами.

Згадуючи в розмові нещодавні заяви запорізьких посадовців про те, що їхні представники під час аналогічних поквартирних обходів “вибивати двері нікому не будуть”, ми запитали у пані Ямщикової про можливі дії полтавських груп. Вона нас запевнила, що у полтавчан такі групи теж двері не вибиватимуть, якщо до квартири ніхто не пускає.

“Дуже важливо, щоб цією темою не маніпулювали у громаді, – підкреслює керівниця міста, яка є комісованою військовослужбовицею. – У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відчиняють – уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян. Всі діють у рамках законодавства, йде посилення оповіщення. Треба розуміти, що ці повістки видаються з метою уточнення даних”.