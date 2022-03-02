Що робити, якщо зустрілися з ворожим ДРГ або диверсантом: інструкція від СБУ

Перш за все – зберігайте спокій та не вірте їхнім фейкам.

Історично доведено, що найважливіша цінність для українського народу – рідна земля. Тепер це побачив весь світ.

Водночас кожен захищає свою землю і працює на оборону. Через це СБУ оприлюднила інструкцію для запобігання переміщення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі.

Перш за все – зберігайте спокій та допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їхнім фейкам.

Що робити у випадку виявлення ворога:

Зафіксуйте їх прикмети – наприклад, одяг, зовнішність тощо;

Не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу;

Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони дзвонили.

Доступними способами поінформуйте СБУ час і місце, де бачили диверсантів, їх кількість, зміст розмови, номери, колір і марки автомобілів, напрямок руху, прикмети.

Куди звертатися:

В офіційний чат-бот СБУ в телеграмах: @stop_russian_war_bot,

На контактні телефони тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номером 102.

Якщо поруч є представники тероборони ЗСУ або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це слід тільки в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численні переваги над ворогом.

Нагадаємо, раніше МОЗ запропонувало відео базових курсів медичної допомоги. Уміння надати першу долікарську допомогу – елементарне, але дуже важливе уміння. А в період воєнного часу – особливо.

УНІАН