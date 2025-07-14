Що ще захоплять і скількох українців уб’ють рашисти за 50-денний «ультиматум» Трампа?

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну забагато часу до введення вторинних тарифів проти РФ.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

“З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що вони щодня вбивають невинних цивільних осіб”, – зазначила вона.

Погрози Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що він запровадить проти Росії 100% вторинні мита, якщо за 50 днів не буде укладено мирну угоду з Україною.

Після цього американський лідер пояснив, що він вирішив вдатися до жорстких заходів проти РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін порушив уже чотири домовленості.