Що треба знати військовозобов’язаним абітурієнтам

Чи потрібно майбутнім студентам і студенткам ставати на військовий облік, кому і за яких обставин — читайте роз’яснення начальника відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомира Хомицького.

Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов’язаним абітурієнтам чи тим, хто призовного віку

У першу чергу, вони повинні розуміти, що один із пунктів для зарахування в навчальний заклад чоловіків віком від 18 до 60 років — надання військово-облікового документа. Без нього людину можуть не зарахувати. Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо.