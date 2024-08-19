Що треба знати військовозобов’язаним абітурієнтам

Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов’язаним абітурієнтам чи тим, хто призовного віку
У першу чергу, вони повинні розуміти, що один із пунктів для зарахування в навчальний заклад чоловіків віком від 18 до 60 років — надання військово-облікового документа. Без нього людину можуть не зарахувати. Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо.
Чи потрібно звертатися до районного ТЦК, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста
Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов’язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації і стати на військовий облік.
Інші питання пов’язані з влаштуванням на роботу, навчанням, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.
Студентки-військовозобов’язані: чи потрібно абітурієнткам ставати на військовий облік
Жінок це стосується тільки в тому випадку, коли вони будуть уже закінчувати відповідні навчальні заклади і отримувати медичну або фармацевтичну освіту, то такі жінки, після того, як вони отримують відповідні дипломи, зобов’язані стати на військовий облік. Ті, які тільки починають навчатися, в них такого обов’язку немає. // Суспільне