Шість африканських лідерів, які пропонують мирний план, транслюють рашистську повістку про припинення вогню без відводу військ окупантів

Шість африканських лідерів пропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території, повідомило президентство Південної Африки в понеділок, оскільки офіційні особи Південної Африки готуються відвідати обидві країни, щоб продати цю ідею. Про це повідомляє REUTERS.

Україна заявила, що російські війська мають вивести зі своєї території до початку переговорів, тоді як Москва хоче, щоб Київ визнав російський суверенітет над Кримом, який він анексував у України в 2014 році, як передумову для переговорів. Російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру», — сказав речник президентства Південної Африки Вінсент Магвенья.

Президент Сиріл Рамафоса оголосив про ініціативу 16 травня. Президент Сенегалу Макі Салл, минулорічний голова Африканського союзу, чия країна не була присутня на останньому голосуванні ООН із засудженням Росії в лютому цього року, очолює ініціативу.

До нього увійшли президенти Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та Замбії Хакайнде Хічілема, які обидва голосували за резолюцію, а також Дені Сассу Нгессо від Республіки Конго та Йовері Мусевені з Уганди, які обидва утрималися.

Очікується, що на початку червня миротворча місія відвідає Москву та Київ.

«Мій президент дуже чітко дав зрозуміти… (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів», – заявила посол України в ПАР Любов Абравітова в текстовому повідомленні.

Але додала: «Ми приймемо всіх делегатів і поговоримо з ними». Речник російського посольства не відразу відповів на запит про коментар.