Шмигаль: Україна має перейти до контрактної армії після перемоги над РФ

Україні необхідно перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

“Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе”, – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, який був затверджений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нашій країні з 1 січня 2024 року мають скасувати призов.

Замість нього з’явиться “інтенсивна військова підготовка” завдовжки кілька місяців, строковиків замінять контрактники, а чисельність Збройних сил України (ЗСУ) зросте майже на третину.