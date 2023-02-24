Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на $2 млрд.: що туди увійде

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Що включатиме новий пакет військової допомоги США:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

ПТРК Switchblade 600;

ПТРК Altius-600 UAS;

БПЛА Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв’язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

“Сьогоднішня урочиста річниця – це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.