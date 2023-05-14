Шольц оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні допомогу загальною сумою в 17 мільярдів євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає 2,7 мільярда євро.

Про це голова німецького уряду написав у “Твітрері”. За його словами, Німеччина надаватиме Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку, а також підтримку озброєнням, доки це буде необхідним.

“Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий Володимире Зеленський. Уже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти Твоєї країни… Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, у тому числі – бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T”, – сказав Шольц.

Як зазначає Liga.net, сьогодні на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським Шольц зазначив, що Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні допомогу загальною сумою в 17 мільярдів євро.

“Я повторював часто і повторю сьогодні: ми будемо підтримувати вас стільки, скільки це буде вам потрібно… Ми не зменшуємо оборот. Щойно ми ухвалили рішення про новий пакет на 2,7 млрд євро. Збройні Сили України отримають від нас “Леопарди”, бронетранспортери, системи IRIS-T”, – сказав канцлер Німеччини.

Зброя для України від Німеччини – новини

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Spiegel, список нового озброєння для України досить великий. Очікувалося, що наша держава отримає від Німеччини у “військовому пакеті” 30 танків Leopard 1; 4 системи ППО IRIS-t-SLM (їх доповнять 12 пусковими установками IRIS-t-SLS і сотнями керованих ракет системи); 20 БМП Marder; 18 колісних гаубиць; не менше 200 БПЛА для ведення розвідки; 100 бронемашин і близько 100 машин для логістичної підтримки.

Як зазначало Головне управління розвідки Міноборони України, незабаром наші розвідники отримають 105 безпілотників “Vector” у межах контракту з німецькою компанією Quantum-Systems. Це вже друга партія таких дронів, профінансована урядом Німеччини. // УНІАН