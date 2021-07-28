Суд виніс вирок проросійському язичнику, який закликав до війни

Щорський районний суд Чернігівської області засудив громадянина Казахстану за розповсюдження матеріалів із публічними закликами до агресивної війни і розв’язування воєнного конфлікту.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 12 липня.

У 2018-2020 роках обвинувачений із особистого ноутбуку розміщував публікції у мережі «Вконтакте». Записи звеличували слов’ян і мали антиукраїнський характер, містили заклики щодо знищення представників інших релігійних течій та національностей, зокрема євреїв, пропаганду агресії до інших держав, зокрема Німеччини.

Наприклад: «Мы Убьём все Семьи Жидо-Неметчины…», «Всё ПроЗападное НаСеление, особо дети, должны быть Убиты по Всей Русь Стране», «Чтоб не Вмерла Украина …Укры пали под …Грузина… Чтоб все Вмерли Москали …Укры под Жида легли…», «Славянский род есть единый народ. Кто против — урод… кто будет ПротивоДействовать, и Словом, и Делом – Умрет. Вот вам так называемая Этно-Политическая Платформа Славянского Жречества…» і т.п.

У суді був допитаний як свідок пастор релігійної громади «Відродження». Він часто молиться на Болдіній Горі зірці Давида, де і зустрівся з обвинуваченим. Якось в черговий раз до нього підійшов обвинувачений і запитав, нащо він малює зірки та сказав, щоб їхав до свого Ізраїля малювати, а робити йому тут нічого. Свідок почав в соціальній мережі цікавитися , що це за агресивна людина відвідує курган. На сторінці «Вконтакте» бачив, що чоловік оприлюднював культові обряди та висловлював образи і нетерпимість щодо інших віросповідань , проявляв агресивну політику.

Працівник СБУ пояснив, у 2017 році рішенням РНБО заборонено доступ інтернет-провайдерам до російських медіаресурсів «ВКонтакте». СБУ рекомендувала громадянам України не користуватись цим сайтом, але відповідальності за його користування не передбачено. У 2017-2018 роках від поліції стала надходити інформація, що невстановлена особа проводить в місті Чернігові на Болдіній Горі релігійні обряди. Цей курган відвідує багато громадян, йде торгівля сувенірною продукцією. Відвідувачем кургану є пастор (свідок), в якого на релігійному ґрунті з обвинуваченим виник конфлікт. Після моніторингу соціальної сторінки обвинуваченого «В Контакте» зроблено скріншот і встановлено розміщення текстів, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі і нетерпимості до інших народностей, окрім слов’ян. Розміщені заклики до знищення євреїв та європейського населення. Мались репости ідеологічного лідера, в якому виправдовувались дії Путіна В. В.

Ще один свідок є головою язичницької громади «Коло Сіверщини». Він познайомився з обвинуваченим у мережі «Вконтакте». Під час переписки з’ясувалося, що обвинуваченого цікавлять релігійні теми, язичництво. Він відвідує місто Чернігів язичницькі місця, а саме Болдіну Гору, тому домовились про зустріч у вказаному місці. Свідок і обвинувачений зустрічались не один раз, але точки зору на релігійні теми в більшості випадків не співпадали. Свідок поцікавився звідки обвинувачений отримує спірну інформацію, на що той пояснив, що від провідника релігійного напрямку Голякова, який проживає в Російській Федерації. Обвинувачений відвідував Болдіну Гору з метою проведення язичницьких обрядів, а свідок має тут ще й лавку, в якій торгує сувенірами і, звісно, спілкувався з обвинуваченим. Свідок був проти російської громади на території України і їх спілкування переросло у погрози на адресу свідка, тому свідок припинив з обвинуваченим будь-який контакт.

Обвинувачений — громадянин Казахстану, який з 2000 року з сім’єю проживає в Україні і має посвідку на проживання. Чоловік провину не визнав і сказав, що в мережі «Вконтакте». Робив репости текстів Голякова – жерця і носія слов’янського світогляду, який начебто закликав до єдності і добросусідства народів України, Росії та Білорусі. Інформацію розміщував на своїй сторінці для вивчення і зручності у використанні, а не для поширення у зловмисних цілях. Обвинувачений не вбачає у даній інформації закликів до війни та національної ворожнечі. Раніше тексти Голякова він роздруковував на принтері, але після того, як з’явилась технічна можливість, почав зберігати її на своїй сторінці у соціальній мережі. Сторінку не зробив з обмеженим доступом, оскільки не вбачав у розміщених матеріалах нічого протизаконного.

Суд вважає провину доведеною і зазначає, що з 2014 року на Сході України триває збройний конфлікт. Про заборону публічних закликів до війни та розв’язання воєнного конфлікту говорять та пишуть ЗМІ. Хоча обвинувачений і посилається, що розміщені матеріали в мережі Інтернет «ВКонтакте» були для нього особисто, це спростовується його діями вчиненими діями. Маючи можливість скористатися політикою конфіденційності, обвинувачений не обмежив доступу в соціальній мережі на свою сторінку. Також суд звертає увагу на систематичність розміщення матеріалів, що свідчить про прямий умисел на розміщення таких публікацій.

Твердження обвинуваченого, що він не вбачав у дописах нічого протизаконного, суд розцінює, як спробу показати себе в образі «недотепної» «наївної» людини і така поведінка спрямована на уникнення відповідальності.

Крім того, в обвинуваченого вдома знайшли чотири банки з порохом, обріз мисливської рушниці та 9 гільз.

Чоловік пояснив, що його дружина купила в селі будинок і під час ремонту даху він знайшов патрони и порох, які залишив собі, оскільки проживає у лісовій місцевості і знав, що колись вони стануть у пригоді. У 2017-2018 роках він придбав мисливські рушниці і не запідозрив, що одна з них 12 калібру є обрізом, бо по всім параметрам обріз був точно такий як і рушниця, тому візуально визначити було неможливо. Водночас чоловік підтвердив, що у дозвільній системі йому пояснили, що придбання та оформлення зброї можливе лише після набуття громадянства України.

Суд визнав чоловіка винним також у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

За сукупністю злочинів суд призначив 5 років позбавлення волі, звільнивши засудженого від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

За інформацією ЗМІ, у квітні цього року російський неоязичник Владімір Голяков помер після тяжкої хвороби.