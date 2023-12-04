Порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Враховуючи діючий у нашій країні воєнний стан, цивільне населення має володіти певними знаннями про вибухонебезпечні предмети, їх різновиди та як діяти при їх виявленні, адже вони можуть нести потенційну небезпеку.

Перше, на що варто зараз звертати увагу, – предмети, які можуть виявитися вибухонебезпечними. Зрозуміти, що перед вами саме такий пристрій, можна за наявністю на ньому дротів, мотузок, ізоляційної стрічки, підозрілих звуків, схожих на клацання годинника, незвичного запаху, в тому числі мигдалю.

Загалом існує чотири основні категорії вибухонебезпечних предметів, що становлять потенційну загрозу та ризик для життя і здоров’я громадян, – військові бойові припаси, залишені або загублені на місцевості при переміщенні військових формувань; військові бойові припаси та їх залишки, які були приведені в дію, але за певних причин не вибухнули; інженерні бойові припаси (протитанкові та протипіхотні міни), встановлені на місцевості в бойове положення; саморобні вибухові пристрої, виготовлені та встановлені в терористичних цілях.

Найнебезпечнішими, зазначають спеціалісти, є саморобні вибухові пристрої, бо вони вражають ціль вибухом, який може керуватися найрізноманітнішими способами, кількість яких обмежується лише фантазією і навичками зловмисника. Велика небезпека таких пристроїв обумовлена також багатоманітним камуфляжем, який значно ускладнює їх своєчасне виявлення. Тож важливо звертати увагу на «забуті» валізи, пакунки, коробки, книги тощо, але не підходити до них і не чіпати, не палити поблизу і не використовувати засоби радіозв’язку, в тому числі мобільного.

Нині, у зв’язку зі збройною російською агресією проти України, залізяччя, що становить загрозу для життя населення, дуже багато на території нашої держави і фахівцям знадобиться чимало часу на її очищення від нього. Відтак всі повинні знати і неухильно дотримуватися чіткого алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.

«Звертаємо увагу на те, як можуть виглядати військові та саморобні бойові припаси. Якщо натрапили на щось подібне, негайно припиніть будь-які дії поруч і вимкніть техніку, а далі зверніть увагу оточуючих людей на небезпеку та ініціюйте їх відведення не менше ніж на 100 метрів від об’єкта, якщо є підручні засоби, відгородіть його. Після цього терміново повідомте про знахідку поліцейським або рятувальникам на спеціальні лінії 102 та 101», – радить начальник Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області Тарас Кравченко.

Поліцейський також застерігає: небезпечними зараз є місця, що були піддані артилерійським обстрілам, ракетним або авіабомбовим ударам; де відбувалися бойові зіткнення із застосуванням стрілецької зброї та техніки; минулі або теперішні дислокації збройних формувань, незалежно від сторони конфлікту (блокпости, польові табори, укриття, фортифікаційні споруди, окопи; мінні поля та ділянки місцевості, будь-яким чином позначені як небезпечні. Вкотре зауважуємо: на Одещині небезпечною для відпочинку є прибережна захисна смуга Чорного моря у зв’язку з наявністю там великої кількості боєприпасів та інженерних мін. Усі заміновані місця мають спеціальні позначення. Але звертаємо увагу, що будь-яка позначка, що викликає сумніви, повинна розглядатися як попередження про потенційну небезпеку.

Бережіть себе та Україну. Разом до перемоги.

Відділ комунікації поліції Одеської області