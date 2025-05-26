Швеція виділила пів мільярда доларів на оборону України

Уряд Швеції виділив 4,8 мільярда шведських крон (близько 504 мільйонів доларів) на зміцнення обороноздатності України.

Джерело: сайт Міноборони країни, пише “Європейська правда”.

Зазначається, що 22 травня уряд країни ухвалив рішення доручити Збройним силам Швеції зробити фінансові внески до багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Загальна сума пожертв становить близько 4,8 млрд шведських крон і ця підтримка є частиною 19-го пакету допомоги, представленого цього року.

Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріалів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Стокгольм робить внески до кількох з них.

Очільник шведського Міноборони Пол Йонсон підкреслив, що ці кошти зроблять Збройні Сили України та українську оборонну промисловість “сильнішими у захисті від Росії”.

Зокрема йдеться про внески до кількох коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”:

Коаліція з розмінування: 100 млн крон (близько $10,5 млн). За ці гроші профінансують закупівлю обладнання для розмінування.

Коаліція дронів: 300 млн крон (близько $31,5 млн). Швеція допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотників.

Коаліція з безпеки на морі: 50 млн крон (близько $5,2 млн). Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.

Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 млн крон (близько $3,1 млн). Кошти підуть на закупівлю обладнання для створення української системи управління системою Delta.

Також шведський уряд погодив подальший внесок у “данську модель” закупівель зброї. Тепер Стокгольм вирішив додатково виділити понад 1 млрд шведських крон (близько $105 млн).

Крім того, уряд вирішив виділити 418 млн шведських крон (близько $43,9 млн) на закупівлю обладнання для бронетехніки.

Також уряд вирішив підтримати дві багатосторонні ініціативи щодо закупівлі боєприпасів, зокрема чеську. На це виділять додаткові 550 млн шведських крон (близько $57,7 млн).

На додаток уряд виділяє понад 1 млрд шведських крон на закупівлю як систем протиповітряної оборони, так і далекобійних безпілотників.

Нагадаємо, Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні, а пізніше – ще близько 137 млн доларів на відновлення та розвиток. // УП