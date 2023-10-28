Почему интернет-маркетинг вытесняет традиционные методы рекламы

В современном мире, бизнес вынужден использовать различные интернет-технологии, чтобы оставаться конкурентноспособным. Изменился и подход к маркетингу. Оказалось, что в сравнении с традиционными методами маркетинга, интернет-маркетинг часто более эффективен и экономичен. По данным компании Facebook, в 2023 году ежедневно пользователи этой соцсети просматривают более 10 миллиардов рекламных объявлений. Поэтому, сегодня таргетированная реклама в Фейсбук является одним из самых популярных инструментов интернет-маркетинга.

Как отмечают специалисты маркетингового агентства полного цикла DigitalArt, таргетирование (нацеливание, от англ. target – цель) позволяет показывать рекламу только тем пользователям, которые соответствуют определенным критериям, что повышает эффективность рекламных кампаний. Это же касается и других способов цифрового маркетинга, который позволяет компаниям достигать широкой аудитории в онлайн-пространстве и привлекать новых клиентов с помощью поисковой оптимизации (SEO), контекстной рекламы, социальных сетей и других инструментов.

Фото: digitalart.in.ua

Что такое интернет-маркетинг и для чего он нужен?

Интернет-маркетинг (или цифровой маркетинг) – это совокупность стратегий, методов и инструментов, используемых компаниями и организациями для продвижения своих товаров, услуг и бренда через интернет.

Он включает в себя такие направления, как:

Поисковое продвижение (SEO) — это комплекс мероприятий по повышению видимости сайта в поисковых системах.

Контекстная реклама (PPC) — это размещение рекламных объявлений в поисковой выдаче или на других сайтах.

Маркетинг в социальных сетях (SMM) — это продвижение товаров и услуг через социальные сети.

Email-маркетинг — это рассылка рекламных сообщений по электронной почте.

Ведение блогов — это создание и продвижение блога, посвященного продукту или услуге.

Видеомаркетинг — это создание и распространение видеороликов, посвященных продукту или услуге.

Партнёрский маркетинг — это привлечение других людей к продаже товаров или услуг за комиссию.

Создание и продвижение бренда в интернете помогает повысить узнаваемость и авторитет компании, что способствует привлечению большего числа клиентов, донести информацию о продукте или услуге до целевой аудитории, привлечь внимание потенциальных клиентов, сформировать у них спрос на продукт или услугу и заключить с ними сделки тем самым увеличить продажи.

Интернет-маркетинг является эффективным инструментом для продвижения товаров, услуг и брендов. Он позволяет бизнесу достигать своих маркетинговых целей с меньшими затратами, чем при использовании традиционных каналов маркетинга.

Преимущества интернет-маркетинга

Интернет позволяет компаниям продвигать свои продукты и услуги на мировом рынке, что расширяет географию их бизнеса. Цифровой маркетинг предоставляет множество инструментов для анализа и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Это позволяет компаниям оптимизировать свои усилия и достигать лучших результатов. Эксперты компании отмечают три важных пункта, это:

Широкий охват аудитории. Интернет-маркетинг позволяет охватить аудиторию буквально по всему миру, где доступен Интернет. Таргетинг. Он позволяет нацеливать рекламу на конкретную аудиторию, включая место проживания, возраст, пол и множество других показателей, что повышает эффективность рекламных кампаний. Измеримость. Цифровой маркетинг позволяет отслеживать результаты рекламных кампаний анализировать их в реальном времени и оценивать их эффективность.

Интернет-маркетинг является неотъемлемой частью современного бизнеса. Он позволяет бизнесу быть более успешным и конкурентоспособным.

Цифровой маркетинг является сложной областью, которая постоянно меняется и развивается. Стратегии цифрового маркетинга могут потребовать оперативных решений и быстрых изменений. Специалисты, работающие в этой сфере, часто имеют опыт и экспертизу, которые позволяют им эффективно управлять маркетинговыми кампаниями и достигать лучших результатов.

Найм сторонних специалистов может быть более экономичным вариантом, чем создание внутреннего маркетингового отдела с полной занятостью сотрудников. Это позволяет снизить затраты на заработную плату и обучение персонала. Кроме того, обычно, внешние специалисты обычно имеют доступ к специализированным инструментам и ресурсам, которые могут использовать для повышения эффективности маркетинговых кампаний.

Однако важно правильно выбирать сторонних специалистов и контролировать процесс работы с ними, чтобы обеспечить соответствие стратегии маркетинга бизнес-целям компании. Стоит также учитывать, что внутренний маркетинговый отдел может быть необходим в некоторых случаях, особенно у крупных компаний с постоянной потребностью в маркетинговых усилиях.