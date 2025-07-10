Україна отримала від ЄС ще €1 млрд за рахунок прибутків від заморожених російських активів
Від початку року Україні вже передано понад $18,5 млрд.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.
До слова, під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. «Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій», – йдеться у заяві.Tweet