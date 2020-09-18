Секретарь СНБО пригрозил религиозным структурам из-за продвижения «русского мира»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов активизируются отдельные религиозные структуры как инструменты антиукраинской деятельности. Он напомнил им об ответственности за продвижение «русского мира».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.п», — сказал Данилов.

Так он прокомментировал основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

По словам секретаря СНБО, цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого «русского мира», оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.

«Организаторам различных «мирных форумов» хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», — предупредил он. // РБК-Украина