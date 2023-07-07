Офіційний курс валют НБУ та середні курси валют в обмінниках Києва на 8 липня

Курс валют на п’ятницю, 7 липня 2023 р. Нацбанком був встановлений такий: долар (USD) коштує 36,5686 гривень, євро (EUR) – 39,8433 гривень, а швейцарський франк (CHF) – 40,8428 гривень. Фунт стерлінгів (GBP) оцінюється в 46,7127 гривень, а польський злотий (PLN) – 8,8975 гривень.

В той же час курс валют в обмінниках Києва за даними порталу Rates трохи відрізнявся.

На кінець дня 7 липня 2023 р. в середньому купити валюту можна було за такими курсами:

долар (USD) коштує 37,250 гривень;

євро (EUR) – 40,900 гривень;

швейцарський франк (CHF) – 41,750 гривень;

фунт стерлінгів (GBP) оцінюється в 47,400 гривень;

польський злотий (PLN) – 9,200 гривень.

Європейські тренди

Європейські фондові ринки в п’ятницю знизилися, додавши до різких втрат попередньої сесії, оскільки ознаки економічного уповільнення додали занепокоєння щодо зростання процентних ставок напередодні публікації відомостей про заробітну плату в США.

Промислове виробництво Німеччини в травні впало на 0,2% порівняно з місяцем, що свідчить про те, що промисловий сектор країни, економічний центр регіону, продовжує боротися, незважаючи на невелике зростання в попередньому місяці.

Найбільша економіка єврозони відчуває труднощі з відновленням після рецесії на початку цього року через слабкий глобальний попит з боку Китаю, який тисне на виробничий сектор країни.

Індекс інституту Ifo показав, що прогнози компаній у червні погіршилися до найнижчого показника за 2023 рік, що свідчить про те, що відновлення може бути повільним.

Проте, незважаючи на ці ознаки економічної слабкості, Європейський центральний банк дав зрозуміти, що чергове підвищення процентних ставок пізніше цього місяця є фактично завершеною справою, оскільки він бореться за те, щоб подолати високу інфляцію.

Ринок США залишається стійким

Федеральна резервна система США, ймовірно, продовжить посилювати грошово-кредитну політику після призупинення річного циклу підвищення ставок у червні після того, як дані, оприлюднені в четвер, показали, що приватні фонди заробітної плати зросли набагато більше, ніж очікувалося в червні.

У той же час заявки на безробіття минулого тижня в основному відповідали очікуванням, тоді як наприкінці травня було відкрите 9,8 мільйона вакансій .

Ці показники викликали занепокоєння щодо того, що Федеральна резервна система діятиме більш агресивно, підвищуючи процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, і привернула увагу до звіту про зайнятість, який буде опублікований пізніше в п’ятницю.

Занепокоєння щодо того, що тривале підвищення процентних ставок підштовхне економіку США до рецесії , продовжує турбувати, враховуючи важливість найбільшої економіки світу як рушія глобального зростання.

Нафта зростає через падіння запасів США

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, другий поспіль позитивний курс після більшого, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США, що свідчить про стійкий попит найбільшого споживача сирої нафти у світі.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації , опубліковані в четвер, показали, що запаси в США скоротилися на 1,5 мільйона барелів, що більше, ніж очікувалося, за тиждень до 30 червня, причому більший, ніж очікувалося, падіння запасів бензину вказує на покращення попиту на пальне на тлі подорожей у літній сезон.

Крім того, ф’ючерси на золото зросли на 0,3% до 1921,90 дол. США за унцію, а курс EUR/USD знизився до 1,0886.