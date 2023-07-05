Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від ядерного удару по Україні, – джерела FT

Сі Цзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї проти України. Це вказує на те, що Пекін має побоювання з приводу війни Росії, хоч і пропонує Москві мовчазну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Анонімні джерела видання повідомили, що особисте послання було зроблено під час державного візиту президента Китаю до Москви у березні, однієї з перших поїздок Сі за межі Китаю після багатьох років ізоляції у рамках його політики нульового COVID.

З того часу китайські чиновники приватно приписують собі заслуги в переконанні Путіна відмовитися від загроз застосування ядерної зброї проти України.

Анонімний радник китайського уряду заявив, що стримування Путіна від використання ядерної зброї є центральним елементом кампанії Китаю з відновлення в’язів з Європою. Повномасштабне вторгнення Росії до України у березні 2022 року поставило Москву та її союзника Пекін у протистояння з ЄС.

Як зазначає FT, у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї проти України. Але багато прихильників Києва сумніваються у відданості Пекіна такому стримуванню, враховуючи “безмежне партнерство” Сі з Путіним і так званий “мирний план” Китаю, який значною мірою збігається з позиціями Москви.

Проте попередження Сі дало надію, що Китай підкріплює свою публічну риторику за зачиненими дверима і попереджає про потенційні наслідки для двосторонніх відносин, яких може бути достатньо, щоб зупинити Путіна від застосування ядерної зброї.

“Китайці беруть на себе відповідальність за те, що надсилають повідомлення на всіх рівнях”, – сказав анонімний чиновник адміністрації США.

Нагадаємо, Китай посилив зв’язки із Росією після вторгнення Москви до України.Пекін заявляє про підтримку Кремля, а Сі Цзіньпін приїжджав навесні до Володимира Путіна, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у березні заявив, що поїздка союзника Росії керівника Китаю Сі Цзіньпіна до Москви є позитивною ознакою того, що Володимир Путін, можливо, не застосує ядерної зброї.

Водночас президент США Джо Байден у червні заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна є “реальною”.