Сім років тому 17 українців загинули, коли російські «Смерчі» обстріляли Краматорськ

10 лютого 2015 року окупаційні збройні формування Російської Федерації використали заборонені у світі касетні боєприпаси та обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч» місто Краматорськ у Донецькій області. Дві серії вибухів відбулися з інтервалом у півгодини за світлої пори доби. Більше 30 реактивних ворожих снарядів влучили у житлові квартали населеного пункту та місцевий аеродром — на околицях міста, де розташовувався штаб АТО.

Внаслідок варварської атаки загинули 17 осіб: 8 — цивільних та 9 — військовослужбовців, ще 64 особи (5 із яких діти) зазнали поранень різного ступеня важкості та були доставлені в лікарні. Пошкоджень зазнала 41 будівля. Серед загиблих військових Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев’яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький. Вічна пам’ять українським героям… Ніколи не забудемо полеглих, вони живі у наших серцях, допоки їх пам’ятаємо.

Обстріл Краматорська став одним із перших випадків явного і підступного застосування окупаційними військами Російської Федерації забороненого озброєння. Снаряди, випущені з РСЗВ «Смерч», були споряджені так званими «бомбовими касетами», більш відомими як «касетні боєприпаси». Застосування цього виду озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, ухваленою у 2008 році. Росія, один з найбільших виробників подібної зброї, відмовилася підписати документ.

Організатори і виконавці цього зухвалого злочину мають понести покарання. Справа про терористичний обстріл Краматорська є частиною позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation