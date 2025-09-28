Після удару по ТЕЦ у російському Бєлгороді й околицях зникло світло (відео)

Після атаки на ТЕЦ у Бєлгороді (РФ) у місті та інших населених пунктах області спостерігаються значні перебої з електроенергією.

Про це повідомляють губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, Медуза, соцмережі.

Гладков у неділю ввечері повідомив, що українські війська завдали удару по інфраструктурі, внаслідок чого “є перебої з подачею електроенергії, досить значні”.

“Зараз розбираємося з наслідками і будемо вживати максимальних заходів для того, щоб підключити все, де є можливість і необхідність, до резервної генерації, і там, де можливо, перепідключити для забезпечення потреб населення і наших підприємств”, – зазначив він.

Гладков також попередив, що “у зв’язку з тим, що зараз електроенергії немає, можливі перебої в оповіщенні вас про ракетну небезпеку або атаки БпЛА”.

“Медуза” з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє, що внаслідок удару по ТЕЦ у Бєлгороді на частині вулиць зникло освітлення, припинили роботу світлофори, багато людей застрягли в ліфтах.

Момент ракетного удара по Белгородской ТЭЦ, снятый с колеса обозрения в парке аттракционов «Калейдоскоп».

Без електрики також частково залишилися Старий Оскол, Шебекіно і ще кілька міст регіону.

У місцевих телеграм-каналах зазначають, що українські війська завдали ракетного удару по підстанції “Луч” у Бєлгороді, проблеми з електрикою і водою спостерігаються також в інших населених пунктах. // УП