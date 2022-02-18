Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 18 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого — задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.

ПІЩАНЕ — з мінометів калібру 120 мм.

ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм.

10 разів ЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази НЬЮ ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних станкових гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 4097 транспортних засобів, 3985 осіб, 3 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 32 адміністративних правопорушення та розкрито 37 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1070 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 970 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 114 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation