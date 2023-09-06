США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні, що містить снаряди зі збідненим ураном

Вартість пакету становить 175 млн. доларів.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Новий пакет безпекової допомоги вартістю 175 млн доларів включає: