Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 22 січня 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 21 січня, та станом на 11:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3629 транспортних засобів, 3865 осіб, 2 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 34 адміністративних правопорушення та розкрито 37 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1356 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1080 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2,5 гектари території та передали на знищення 76 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation