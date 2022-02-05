Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 5 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 4 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У бік ПИЩЕВИКА окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3669 транспортних засобів, 3926 осіб, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 33 адміністративні правопорушення та розкрито 30 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 907 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибула 801 особа.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 5,5 гектарів території та передали на знищення 121 вибухонебезпечний предмет.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation