Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 20:00 19 лютого 2022 року
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 20 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОСЕЛІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
БОЛОТЕНЕ — з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі МИРОНІВСЬКИЙ — з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази НОВОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Три рази ТРАВНЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Три рази ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Три рази ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
П’ять разів ЩАСТЯ — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
П’ять разів КРИМСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двічі ЛОПАСКИНЕ — з мінометів калібру 82 мм.
Чотири рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПРИЧЕПИЛІВКУ — з мінометів калібру 120 мм .
СИЗЕ — з мінометів калібру 120 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.
Три рази ШУМИ — з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Тричі ЗАЙЦЕВЕ — артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ — з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ — з мінометів калібру 120 мм.
НОВОТОШКІВСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
НОВООЛЕКСАНДРІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
ЧЕРМАЛИК — з мінометів калібру 120 мм.
ПІСКИ – з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet