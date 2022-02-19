Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 20:00 19 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 20 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОСЕЛІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

БОЛОТЕНЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі МИРОНІВСЬКИЙ — з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази НОВОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази ТРАВНЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Три рази ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Три рази ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів ЩАСТЯ — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

П’ять разів КРИМСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі ЛОПАСКИНЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПРИЧЕПИЛІВКУ — з мінометів калібру 120 мм .

СИЗЕ — з мінометів калібру 120 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.

Три рази ШУМИ — з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Тричі ЗАЙЦЕВЕ — артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ — з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ — з мінометів калібру 120 мм.

НОВОТОШКІВСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

НОВООЛЕКСАНДРІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

ЧЕРМАЛИК — з мінометів калібру 120 мм.

ПІСКИ – з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation