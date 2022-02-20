Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 22:00 20 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 22 годину, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 74 порушень, 68 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

П’ять разів КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІСКИ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

ТАРАМЧУК — з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОМИХАЙЛІВКА — з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ЗОЛОТЕ — з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Три рази ТРОЇЦЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ — з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази БОЛОТЕНЕ — з артилерії калібру 122 мм тамінометів калібру 82 мм.

КРИМСЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛОПАСКІНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм.

Двічі МАР’ЇНКУ — з мінометів калібру 120 мм.

Двічі КАЛИНОВЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

Двічі БОГДАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ — з мінометів калібру 82 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з мінометів калібру 120 мм.

НЬЮ ЙОРК — з мінометів калібру 82 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР — з мінометів калібру 120 мм.

ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм.

Також, під час обстрілу із мінометів калібру 120 мм населеного пункту ЗАЛІЗНЕ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих цивільних осіб немає.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation