Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 22 вересня 2020 року

Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Захисники України дотримуються режиму припиненнявогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation