У небі над Україною за сьогодні збили 20 російських ракет та 13 дронів-камікадзе

У небі над Україною за сьогодні, 11 жовтня, українські військові збили 20 ворожих ракет та 13 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

“Знищено 20 крилатих ракет і 13 БПЛА-камікадзе (узагальнена інформація за 11 жовтня)” – повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Під час другої хвилі атаки 11 жовтня – з 9:30 по 13:00 – було знищено ще 14 крилатих ракет окупантів підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Перед цим вранці було знищено чотири ракети.