Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 квітня 2021 року

Протягом минулої доби, 10 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту ПИЩЕВИК із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ ПІСКИ та ШИРОКИНЕ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля АВДІЇВКИ та КАМ’ЯНКИ – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища МАЙОРСЬКЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища ЗОЛОТЕ-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

В районі населених пунктів ТРОЇЦЬКЕ, НОВГОРОДСЬКЕ та НОВОЛУГАНСЬКЕ було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 11 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation