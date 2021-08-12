Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Біля НОВОМИХАЙЛІВКИ та НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм та здійснили обстріл цих населених пунктів.

Внаслідок обстрілу НОВОМИХАЙЛІВКИ пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Поблизу ЛУГАНСЬКОГО російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку МИРОНІВСЬКОГО ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі селища ПІСКИ ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі ДОНЕЦЬКОЇ та ЛУГАНСЬКОЇ областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 12 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation